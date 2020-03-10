Алиев стал игроком мини-футбольной команды Днепр

Бывший игрок киевского «Динамо» продолжает выступления

  • 10.03.2020 15:47
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Алиев стал игроком мини-футбольной команды Днепр
© Sport.ua. Александр Алиев

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев присоединился к мини-футбольной команде «Днепр» из столицы Украины. 

Старт второго круга чемпионата Украины по футболу 6х6 стартует через 10 дней – 20 марта. Жеребьевка состоится сегодня, 10 марта, в 19:30.

Напомним, Алиев – воспитанник киевского «Динамо» и выступал за клуб до 2013 года.

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