Алиев стал игроком мини-футбольной команды Днепр

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев присоединился к мини-футбольной команде «Днепр» из столицы Украины.
Старт второго круга чемпионата Украины по футболу 6х6 стартует через 10 дней – 20 марта. Жеребьевка состоится сегодня, 10 марта, в 19:30.
Напомним, Алиев – воспитанник киевского «Динамо» и выступал за клуб до 2013 года.
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