Александр АЛИЕВ: «Я ни о чем не жалею»

Известный футболист заявил, что не стал бы ничего менять в своей карьере

  • 03.02.2020 19:08
  • 2126 просмотров
  • 5 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Я ни о чем не жалею»
© turnir.ua. Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу 3-го февраля отмечает свое 35-летие.

— За годы в «Динамо» вас наверняка приглашали поиграть в Европе…
— Да, было много предложений и возможностей. Но я всегда хотел играть только в «Динамо», или в России. Зарубежные клубы так сильно меня не прельщали.

— Вы уже начали тренерскую карьеру. Кто ваш ориентир в тренерском ремесле?
— Читаю сейчас книги про Моуриньо, Гвардиолу. Это специалисты топ-уровня.

— Если бы была возможность, что-то изменили своей карьере?
— Нет, ничего. Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь, мое здоровье и я прошел этот путь. Самое главное, чтобы были здоровы и были рядом дети, чтобы все было хорошо у родителей.

— О чем мечтаете в 35 лет?
— Мечты… Сейчас ставлю себе цель пройти тренерские курсы, получить лицензии А и В. Потом отучиться на диплом Pro. Хочется добиться успеха на тренерском поприще.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    robertviktorovich
    online
    robertviktorovich, 03.02.2020 20:29
    -2
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    alefteev77
      alefteev77, 03.02.2020 20:25
    0
    Я бы на месте Алиева поехал в Москву к Семену, устроился бы тренером по ударам в Локомотиве.
    Я бы пошел получил какое-то приличное образование.
    Саша Алиев - россиянин, случайно попал в Украину.
    Помню в Локомотиве звездил. А потом его угораздило в любимое ДК.
    А ДК он оказался ненужен. В Локомотиве он был лидером.
    -
    Видно, что Алиеву плохо. И него кризис и надо новые вызовы.
    Алиеву надо образование, труд - и может быть со временем - лет через 4-5 с него получится нормальный человек.
    -
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 20:02
    0
    rugby1970, 03.02.2020 19:40
    Помни, гниль об этом: https://www.youtube.com/watch?v=OmShbAylj04 Тебя запомнят не только не по самой плохой игре, но и по грязному твоему рту!!!
    ты феминист?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 19:49
    +1
    rugby1970, 03.02.2020 19:40
    Помни, гниль об этом: https://www.youtube.com/watch?v=OmShbAylj04 Тебя запомнят не только не по самой плохой игре, но и по грязному твоему рту!!!
    я не фанат алиева, но там он прав, доебалась до него журналистка.
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 03.02.2020 19:40
    -1
    Помни, гниль об этом: https://www.youtube.com/watch?v=OmShbAylj04 Тебя запомнят не только не по самой плохой игре, но и по грязному твоему рту!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 19:49
    +1
    rugby1970, 03.02.2020 19:40
    Помни, гниль об этом: https://www.youtube.com/watch?v=OmShbAylj04 Тебя запомнят не только не по самой плохой игре, но и по грязному твоему рту!!!
    я не фанат алиева, но там он прав, доебалась до него журналистка.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 03.02.2020 20:25
    0
    Я бы на месте Алиева поехал в Москву к Семену, устроился бы тренером по ударам в Локомотиве.
    Я бы пошел получил какое-то приличное образование.
    Саша Алиев - россиянин, случайно попал в Украину.
    Помню в Локомотиве звездил. А потом его угораздило в любимое ДК.
    А ДК он оказался ненужен. В Локомотиве он был лидером.
    -
    Видно, что Алиеву плохо. И него кризис и надо новые вызовы.
    Алиеву надо образование, труд - и может быть со временем - лет через 4-5 с него получится нормальный человек.
    -
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 20:02
    0
    rugby1970, 03.02.2020 19:40
    Помни, гниль об этом: https://www.youtube.com/watch?v=OmShbAylj04 Тебя запомнят не только не по самой плохой игре, но и по грязному твоему рту!!!
    ты феминист?
    Ссылка
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