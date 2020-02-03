Александр АЛИЕВ: «Я ни о чем не жалею»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу 3-го февраля отмечает свое 35-летие.

— За годы в «Динамо» вас наверняка приглашали поиграть в Европе…

— Да, было много предложений и возможностей. Но я всегда хотел играть только в «Динамо», или в России. Зарубежные клубы так сильно меня не прельщали.

— Вы уже начали тренерскую карьеру. Кто ваш ориентир в тренерском ремесле?

— Читаю сейчас книги про Моуриньо, Гвардиолу. Это специалисты топ-уровня.

— Если бы была возможность, что-то изменили своей карьере?

— Нет, ничего. Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь, мое здоровье и я прошел этот путь. Самое главное, чтобы были здоровы и были рядом дети, чтобы все было хорошо у родителей.

— О чем мечтаете в 35 лет?

— Мечты… Сейчас ставлю себе цель пройти тренерские курсы, получить лицензии А и В. Потом отучиться на диплом Pro. Хочется добиться успеха на тренерском поприще.