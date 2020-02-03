Александр АЛИЕВ: «Я ни о чем не жалею»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу 3-го февраля отмечает свое 35-летие.
— За годы в «Динамо» вас наверняка приглашали поиграть в Европе…
— Да, было много предложений и возможностей. Но я всегда хотел играть только в «Динамо», или в России. Зарубежные клубы так сильно меня не прельщали.
— Вы уже начали тренерскую карьеру. Кто ваш ориентир в тренерском ремесле?
— Читаю сейчас книги про Моуриньо, Гвардиолу. Это специалисты топ-уровня.
— Если бы была возможность, что-то изменили своей карьере?
— Нет, ничего. Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь, мое здоровье и я прошел этот путь. Самое главное, чтобы были здоровы и были рядом дети, чтобы все было хорошо у родителей.
— О чем мечтаете в 35 лет?
— Мечты… Сейчас ставлю себе цель пройти тренерские курсы, получить лицензии А и В. Потом отучиться на диплом Pro. Хочется добиться успеха на тренерском поприще.
Источник — zbirna.com
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Я бы пошел получил какое-то приличное образование.
Саша Алиев - россиянин, случайно попал в Украину.
Помню в Локомотиве звездил. А потом его угораздило в любимое ДК.
А ДК он оказался ненужен. В Локомотиве он был лидером.
-
Видно, что Алиеву плохо. И него кризис и надо новые вызовы.
Алиеву надо образование, труд - и может быть со временем - лет через 4-5 с него получится нормальный человек.
-
Я бы пошел получил какое-то приличное образование.
Саша Алиев - россиянин, случайно попал в Украину.
Помню в Локомотиве звездил. А потом его угораздило в любимое ДК.
А ДК он оказался ненужен. В Локомотиве он был лидером.
-
Видно, что Алиеву плохо. И него кризис и надо новые вызовы.
Алиеву надо образование, труд - и может быть со временем - лет через 4-5 с него получится нормальный человек.
-
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