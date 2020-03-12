Вольфсбург – Шахтер. Котировки букмекеров

В первом матче конторы ставят на немцев

  • 12.03.2020 13:15
  • 6278 просмотров
  • 1 комментарий
Вольфсбург – Шахтер. Котировки букмекеров
© ФК Шахтер Донецк

В четверг донецкий «Шахтер» сыграет выездной поединок 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».
 
Букмекеры приблизительно равно оценивают шансы обеих команд на выход в следующий раунд, но все же небольшим фаворитом считается «Шахтер» - 1.79 против 2.03.
 
На победу украинцев в первом матче можно поставить с коэффициентом 3.62, на ничью - 3.62, поражение оценено в 2.15.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.85. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.1, ТМ2.5 – 1.86.
 
Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничейные исходы 1:1 (коэффициент 6.0) и 0:0 (8.7), а также минимальная победа хозяев (7.0) 
 
Напомним, поединок состоится 12 марта в 22:00.

Ранее была определена бригада арбитров, которая обслужит этот матч.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 17:16
    0
    Хорошие котировки для Шахтёра,шансы есть
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 17:16
    0
    Хорошие котировки для Шахтёра,шансы есть
    Ссылка
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