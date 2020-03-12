Вольфсбург – Шахтер. Котировки букмекеров

В четверг донецкий «Шахтер» сыграет выездной поединок 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».



Букмекеры приблизительно равно оценивают шансы обеих команд на выход в следующий раунд, но все же небольшим фаворитом считается «Шахтер» - 1.79 против 2.03.



На победу украинцев в первом матче можно поставить с коэффициентом 3.62, на ничью - 3.62, поражение оценено в 2.15.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.85. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.1, ТМ2.5 – 1.86.



Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничейные исходы 1:1 (коэффициент 6.0) и 0:0 (8.7), а также минимальная победа хозяев (7.0)



Напомним, поединок состоится 12 марта в 22:00.

Ранее была определена бригада арбитров, которая обслужит этот матч.