Вольфсбург и Шахтер рассудит Скомина

Определена бригада арбитров на первую игру 1/8 финала Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Шахтером».
Встречу с участием украинского клуба рассудят словенские рефери.
Арбитр встречи – Дамир Скомина.
Ассистенты арбитра – Юре Прапротник, Роберт Вукан.
4-й арбитр – Нейц Кайтазович.
Видеоассистент судьи: Паоло Валери (Италия)
Судейский наблюдатель – Уильям Янг (Шотландия).
Делегат УЕФА – Кэмпбелл Огилви (Шотландия).
«Шахтер» сыграет матч с «Вольфсбургом» в четверг, 12-го марта, на стадионе «Фольксваген Арена». Начало в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что наставник «Вольфсбурга» посетил матч «Колос» – «Шахтер».
Источник — Law 5 - The Referee
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