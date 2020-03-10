Вольфсбург и Шахтер рассудит Скомина

Встреча состоится на стадионе «Фольксваген Арена» 12-го марта

  • 10.03.2020 13:33
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Вольфсбург и Шахтер рассудит Скомина
© УЕФА. Дамир Скомина

Определена бригада арбитров на первую игру 1/8 финала Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Шахтером». 
 
Встречу с участием украинского клуба рассудят словенские рефери.
 
Арбитр встречи – Дамир Скомина.
Ассистенты арбитра – Юре Прапротник, Роберт Вукан.
4-й арбитр – Нейц Кайтазович.
Видеоассистент судьи: Паоло Валери (Италия)
Судейский наблюдатель – Уильям Янг (Шотландия).
Делегат УЕФА – Кэмпбелл Огилви (Шотландия). 
 
«Шахтер» сыграет матч с «Вольфсбургом» в четверг, 12-го марта, на стадионе «Фольксваген Арена». Начало в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что наставник «Вольфсбурга» посетил матч «Колос» – «Шахтер».

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Источник — Law 5 - The Referee

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