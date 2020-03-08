Наставник Вольфсбурга посетил матч Колос – Шахтер

Оливер Гласнер наблюдал за игрой «горняков» с трибуны «Оболонь-Арена»

  • 08.03.2020 22:54
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Наставник Вольфсбурга посетил матч Колос – Шахтер
© ФК Вольфсбург. Оливер Гласнер

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер посетил поединок 22-го тура УПЛ, в котором «Шахтер» обыграл «Колос» (4:3). Наставника «волков» впечатлила ротация состава, которую использовал в этом матче Луиш Каштру.

«Мы проводили свой матч в субботу, поэтому у меня выдался свободный день. Я хотел вживую посмотреть игру соперника, чтобы сложить максимальное впечатление. Я очень удивлен той, ротацией, которую провел «Шахтер» в этом матче», - сказал в программе Великий футбол Гласнер.

Первый поединок «Вольфсбурга» и «Шахтера» состоится 12 марта в Германии. Ответная встреча команд в Харькове пройдет 19 марта.

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Источник — ТК Футбол

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