КАРИКАТУРА ДНЯ. Великий Подольски в Антальяспоре

Бывший игрок сборной Германии успешно продолжает карьеру в Турции

  • 10.03.2020 14:45
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Великий Подольски в Антальяспоре
© ФК Антальяспор. Лукас Подольски

Известный карикатурист Омар Момани отметил успешные выступления 34-летнего экс-игрока сборной Германии Лукаса Подольски в турецком «Антальяспоре».

Подольски перешел в «Антальяспор» в конце минувшего января в качестве свободного агента. Всего Лукас провел за турецкий клуб 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

«Великий Лукас Подольски в «Антальяспоре», — прокомментировал свою работу Момани.

После 25-ти сыгранных туров «Антальяспор» занимает 12-е место в чемпионате Турции, имея в активе 27 очков.

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Источник — Instagram

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