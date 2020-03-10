КАРИКАТУРА ДНЯ. Великий Подольски в Антальяспоре

Известный карикатурист Омар Момани отметил успешные выступления 34-летнего экс-игрока сборной Германии Лукаса Подольски в турецком «Антальяспоре».
Подольски перешел в «Антальяспор» в конце минувшего января в качестве свободного агента. Всего Лукас провел за турецкий клуб 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
«Великий Лукас Подольски в «Антальяспоре», — прокомментировал свою работу Момани.
После 25-ти сыгранных туров «Антальяспор» занимает 12-е место в чемпионате Турции, имея в активе 27 очков.
Источник — Instagram
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