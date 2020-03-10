По стопам Роналду. Футболисты отпраздновали с несуществующими фанатами

Беневенто в матче 28-го тура Серии В на своем поле разгромил Пескару со счетом 4:0. Беневенто уверенно лидирует в чемпионате, на 20 очков, опережая ближайшего преследователя. Пескара идет 14-й.
После игры игроки Беневенто отправились приветствовать пустые трибуны, болельщики не были допущены из-за эпидемии короновариуса.
До этого Криштиану Роналду приветствовал несуществующих фанатов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.