ВИДЕО. Английский клуб опередил даже Ливерпуль и стал чемпионом

Команда «Джерси Буллс» из 10-го дивизиона чемпионата Англии выиграла все матчи сезона (27 из 27) и завоевала титул даже раньше «Ливерпуля».
«Ливерпулю» до чемпионства осталось выиграть две игры.
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Источник — Sport.ua
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