Жуниор МОРАЕС: «У Шахтера много травмированных, тяжелая ситуация»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес считает, что команде будет непросто в матчах с «Вольфбсургом» в Лиге Европы, учитывая большое количество травмированных игроков.
«Ситуация перед «Вольфсбургом тяжелая, так как у нас много травмированных. Но мы настроены позитивно перед выездом к ним. Пока что о сопернике ничего сказать не могу, так как готовились к «Колосу».
«Но уже переключились на Лигу Европы», - сказал Мораес.
К списку травмированных (Манор Соломон, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Алан Патрик) добавился Тарас Степаненко, которому может потребоваться операция.
Источник — #FootballHub
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