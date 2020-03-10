Жуниор МОРАЕС: «У Шахтера много травмированных, тяжелая ситуация»

К списку добавился Степаненко

  • 10.03.2020 12:55
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Жуниор МОРАЕС: «У Шахтера много травмированных, тяжелая ситуация»
© twitter.com/fcshakhtar

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес считает, что команде будет непросто в матчах с «Вольфбсургом» в Лиге Европы, учитывая большое количество травмированных игроков.

«Ситуация перед «Вольфсбургом тяжелая, так как у нас много травмированных. Но мы настроены позитивно перед выездом к ним. Пока что о сопернике ничего сказать не могу, так как готовились к «Колосу».

«Но уже переключились на Лигу Европы», - сказал Мораес.

К списку травмированных (Манор Соломон, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Алан Патрик) добавился Тарас Степаненко, которому может потребоваться операция.

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Источник — #FootballHub

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