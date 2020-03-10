Андрей ПОЛУНИН: «Сенсаций в Кубке Украины не будет»

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины по футболу Андрей Полунин поделился мнением о фаворитах нынешнего розыгрыша Кубка Украины.



— Фаворит Кубка Украины находится в паре «Александрия» — «Динамо»?

— Думаю, да. Я бы еще не сбрасывал со счетов ту же «Десну», которая наверняка сделает все возможное, чтобы заявить о себе. Полагаю, сейчас для черниговцев очень даже подходящее время…



— В текущем турнире стоит ждать сенсаций от команд из низших дивизионов?

— Нет. Хотя в полуфинал как минимум и пробьется «Минай» или «Ингулец», однако дальше бал будут править команды из элитного дивизиона. Что-то мне подсказывает, что такого, как было в прошлом розыгрыше («Ингулец» вышел в финал Кубка Украины. – прим.), сейчас не будет.

Ранее были определены даты и места проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины.