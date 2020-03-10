Андрей ПОЛУНИН: «Сенсаций в Кубке Украины не будет»

Бывший футболист сборной Украины – о главных фаворитах турнира

  • 10.03.2020 12:19
  • 949 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПОЛУНИН: «Сенсаций в Кубке Украины не будет»
© ФК Александрия

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины по футболу Андрей Полунин поделился мнением о фаворитах нынешнего розыгрыша Кубка Украины.
 
— Фаворит Кубка Украины находится в паре «Александрия» — «Динамо»?
— Думаю, да. Я бы еще не сбрасывал со счетов ту же «Десну», которая наверняка сделает все возможное, чтобы заявить о себе. Полагаю, сейчас для черниговцев очень даже подходящее время…
 
— В текущем турнире стоит ждать сенсаций от команд из низших дивизионов?
— Нет. Хотя в полуфинал как минимум и пробьется «Минай» или «Ингулец», однако дальше бал будут править команды из элитного дивизиона. Что-то мне подсказывает, что такого, как было в прошлом розыгрыше («Ингулец» вышел в финал Кубка Украины. – прим.), сейчас не будет.

Ранее были определены даты и места проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.03.2020 12:39
    -2
    Хочу финал:Александрия-Десна
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