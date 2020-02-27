Определены даты и места проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины

Четвертьфинальные матчи пройдут 11–12 марта, полуфиналы – 15 апреля

  • 27.02.2020 10:45
  • 2347 просмотров
  • 1 комментарий
Определены даты и места проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины
© УАФ

Стали известны место проведения и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины 2019/20.

Четвертьфинальные матчи пройдут 11–12 марта. Полуфиналы запланированы на 15 апреля, а решающий поединок пройдет в Тернополе 13 мая.

Кубок Украины 2019/20

1/4 финала

11.03.2020

15:00. «Минай» – «Ингулец» (Петрово). Минай. Стадион «Минай-Арена».

18:00. «Альянс» (Липовая Долина) – «Мариуполь». Суммы. Стадион «Юбилейный».

19:30. «Динамо» (Киев) – «Александрия». Киев. НСК «Олимпийский».

12.03.2020

19:00. «Десна» (Чернигов) – «Ворскла» (Полтава). Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина.

1/2 финала

15.04.2020

Финал

13.05.2020

Тернополь. Городской стадион

 
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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 27.02.2020 10:52
    0
    Фінал "Альянс"-"Мінай"
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 27.02.2020 10:52
    0
    Фінал "Альянс"-"Мінай"
    Ссылка
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