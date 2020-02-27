Определены даты и места проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины

Стали известны место проведения и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины 2019/20.
Четвертьфинальные матчи пройдут 11–12 марта. Полуфиналы запланированы на 15 апреля, а решающий поединок пройдет в Тернополе 13 мая.
Кубок Украины 2019/20
1/4 финала
11.03.2020
15:00. «Минай» – «Ингулец» (Петрово). Минай. Стадион «Минай-Арена».
18:00. «Альянс» (Липовая Долина) – «Мариуполь». Суммы. Стадион «Юбилейный».
19:30. «Динамо» (Киев) – «Александрия». Киев. НСК «Олимпийский».
12.03.2020
19:00. «Десна» (Чернигов) – «Ворскла» (Полтава). Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина.
1/2 финала
15.04.2020
Финал
13.05.2020
Тернополь. Городской стадион
Источник — Украинская ассоциация футбола
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