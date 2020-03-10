Валерий БОНДАРЬ: «У Шахтера стоит задача пройти Вольфсбург»

В четверг «Шахтер» на выезде сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга». Защитник Валерий Бондарь надеется, что команда пройдет дальше.

«Смотрел матчи «Вольфсбурга» с «Александрией» в Лиге Европы, и скажу, что с этой немецкой командой можно играть. Стоит задача пройти дальше, а там посмотрим».

«Изучим их, ведь за зиму они изменились», - считает Бондарь.