Экс-беку Динамо сломали ребра в новой команде

Карлос Самбрано оказался в лазарете «Бока Хуниорс»

  • 10.03.2020 09:56
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Экс-беку Динамо сломали ребра в новой команде
© Twitter. Карлос Самбрано (слева)

Бывший центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, которого киевский клуб в зимнее трансферное окно продал в аргентинский «Бока Хуниорс», получил травму в последнем матче своей команды против «Химнасии».

Перуанец вышел в стартовом составе «Боки», но на 68-й минуте был заменен.

Оказалось, что у Самбрано перелом ребер, по причине чего футболисту потребуется операция, а на восстановление ориентировочно уйдет более двух недель.

«Карлос Самбрано получил травму ребер во время игры против «Химнасии», и, согласно проведенным исследованиям, у него перелом 7-го и 8-го ребра, плюс пневмоторакс, вторичный по отношению к ушибу легких», - рассказал главный тренер «Бока Хуниорс» Мигель Руссо.

Напомним, обыграв «Химнасию», «Бока Хуниорс» в 34-й раз в истории добыла титул чемпиона Аргентины.

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