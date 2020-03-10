Экс-беку Динамо сломали ребра в новой команде

Бывший центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, которого киевский клуб в зимнее трансферное окно продал в аргентинский «Бока Хуниорс», получил травму в последнем матче своей команды против «Химнасии».

Перуанец вышел в стартовом составе «Боки», но на 68-й минуте был заменен.

Оказалось, что у Самбрано перелом ребер, по причине чего футболисту потребуется операция, а на восстановление ориентировочно уйдет более двух недель.

«Карлос Самбрано получил травму ребер во время игры против «Химнасии», и, согласно проведенным исследованиям, у него перелом 7-го и 8-го ребра, плюс пневмоторакс, вторичный по отношению к ушибу легких», - рассказал главный тренер «Бока Хуниорс» Мигель Руссо.

Напомним, обыграв «Химнасию», «Бока Хуниорс» в 34-й раз в истории добыла титул чемпиона Аргентины.