Бока Хуниорс в 34-й раз стала чемпионом Аргентины

Сегодня ночью «Бока Хуниорс» в 34-й раз в истории стала чемпионом Аргентины. В последнем туре чемпионата команда Мигеля Анхеля Руссо дома обыграла «Химнасию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил Карлос Тевес.

До последнего тура в чемпионате Аргентины лидировал принципиальный соперник «Боки» - «Ривер Плейт». Однако в последнем туре команда потеряла очки в выездном матче против «Атлетико» из Тукумана – 1:1 и упустила титул.

По итогам 23 туров «Бока» набрала 48 очков и на один балл опередила «Ривер Плейт».