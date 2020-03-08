Бока Хуниорс в 34-й раз стала чемпионом Аргентины

Команда Мигеля Анхеля Руссо в последнем туре обошла «Ривер Плейт»

  • 08.03.2020 08:20
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Бока Хуниорс в 34-й раз стала чемпионом Аргентины
© twitter.com/BocaJrsOficial

Сегодня ночью «Бока Хуниорс» в 34-й раз в истории стала чемпионом Аргентины. В последнем туре чемпионата команда Мигеля Анхеля Руссо дома обыграла «Химнасию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил Карлос Тевес.

До последнего тура в чемпионате Аргентины лидировал принципиальный соперник «Боки» - «Ривер Плейт». Однако в последнем туре команда потеряла очки в выездном матче против «Атлетико» из Тукумана – 1:1 и упустила титул.

По итогам 23 туров «Бока» набрала 48 очков и на один балл опередила «Ривер Плейт».

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Источник — Sport.ua

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