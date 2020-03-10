Манчестер Юнайтед может за 40 млн евро купить 16-летнего англичанина

«Манчестер Юнайтед» вскоре может подписать центрального полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингхема.
Как сообщает английская пресса, 16-летний игрок посетил базу манкунианского клуба в сопровождении своих родителей. Вместе с ними был замечен вице-президент «Юнайтед» Эд Вудворд. Сумма возможного трансфера оценивается в 40 млн евро.
В этом сезоне на счету Беллингхема 4 гола и 3 передачи в 31-м матче за «Бирмингем» в Чемпионшипе.
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Источник — Daily Star
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