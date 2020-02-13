Челси дает 50 млн фунтов за 16-летнего таланта Бирмингема

«Челси» нацелился на 16-летнего хавбека «Бирмингема» Джуда Беллингема.
Отметим, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед», которій в январе предлагал за футболиста 30 миллионов фунтов.
Как сообщает The Sun, «Челси» готов заплатить за Беллингема 35 миллионов фунтов плюс 15 миллионов фунтов в качестве бонусов.
Беллингем дебютировал за «Бирмингем» в августе 2019 года в возрасте 16 лет и 38 дней, став самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за основную команду.
В этом сезоне на счету Беллингема 4 гола и 3 ассиста в 31-м матче за «Бирмингем».
Ранее сообщалось, что летом «Челси» купит Хакима Зиеша.
Источник — The Sun
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