Челси дает 50 млн фунтов за 16-летнего таланта Бирмингема

Лондонский клуб хочет подписать Джуда Беллингема

  • 13.02.2020 11:14
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Челси дает 50 млн фунтов за 16-летнего таланта Бирмингема
© Sports Mole. Джуд Беллингем

«Челси» нацелился на 16-летнего хавбека «Бирмингема» Джуда Беллингема.

Отметим, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед», которій в январе предлагал за футболиста 30 миллионов фунтов.

Как сообщает The Sun, «Челси» готов заплатить за Беллингема 35 миллионов фунтов плюс 15 миллионов фунтов в качестве бонусов.

Беллингем дебютировал за «Бирмингем» в августе 2019 года в возрасте 16 лет и 38 дней, став самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за основную команду. 

В этом сезоне на счету Беллингема 4 гола и 3 ассиста в 31-м матче за «Бирмингем».

Ранее сообщалось, что летом «Челси» купит Хакима Зиеша.

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Источник — The Sun

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