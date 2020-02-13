Зиеш согласился перейти в Челси

«Челси» практически согласовал трансфер полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша.
Как сообщает итальянская пресса, лондонский клуб заплатит за 26-летнего футболиста 45 млн евро. Зиеш подпишет пятилетний контракт с «Челси». Сторонам осталось уладить последние детали.
Зиеш переберется в «Челси» в конце сезона 2019/20.
В этом сезоне Зиеш провел 28 матчей за «Аякс», забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач. Также игроком интересуется «Тоттенхэм».
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Источник — Calciomercato
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