Челси летом хочет купить Зиеша

«Челси» нацелился на одного из ключевых игроков «Аякса» Хакима Зиеша.

Как сообщает английская пресса, лондонский клуб попытается купить 26-летнего футболиста летом. За атакующего хавбека «Аякс» хочет получить минимум 50 миллионов евро.

В этом сезоне Зиеш провел 28 матчей за «Аякс», забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач. Также игроком интересуется «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что летом «Челси» хочет купить вратаря «Аякса» Андре Онана.