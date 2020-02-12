Челси летом хочет купить Зиеша

«Челси» нацелился на одного из ключевых игроков «Аякса» Хакима Зиеша.
Как сообщает английская пресса, лондонский клуб попытается купить 26-летнего футболиста летом. За атакующего хавбека «Аякс» хочет получить минимум 50 миллионов евро.
В этом сезоне Зиеш провел 28 матчей за «Аякс», забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач. Также игроком интересуется «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что летом «Челси» хочет купить вратаря «Аякса» Андре Онана.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.