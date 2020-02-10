Челси может подписать Онана

«Челси» нацелился на вратаря «Аякса» Андре Онана.
Как сообщает Daily Star, лондонский клуб собирается подписать игрока этим летом.
Также Онана интересен «Тоттенхэму». Сумма трансфера может составить около 35 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «Челси» включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса.
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Источник — Daily Star
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