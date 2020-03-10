ПСЖ потеряет 10 млн евро из-за того, что сыграет с Боруссией без зрителей

Парижский клуб недополучит деньги из-за коронавируса

  • 10.03.2020 09:16
  • 684 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ потеряет 10 млн евро из-за того, что сыграет с Боруссией без зрителей
© twitter.com/psg_inside

ПСЖ и «Боруссия» сыграют в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает RMC Sport, такая мера предосторожности повлечет за собой финансовые потери. Парижский клуб потеряет около 10 миллионов евро, которые мог выручит из продажи билетов.

Матч ПСЖ — «Боруссия» состоится 11 марта и начнется в 22.00 по Киеву.

Первая игра завершилась победой команды из Дортмунда со счетом 2:1.

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Источник — RMC

(4 голоса)

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Комментарии
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 10.03.2020 09:29
    -1
    Для ПСЖ це не гроші)) в них на зарплату тижневу йде більше))
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