ПСЖ потеряет 10 млн евро из-за того, что сыграет с Боруссией без зрителей

ПСЖ и «Боруссия» сыграют в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей из-за вспышки коронавируса.
Как сообщает RMC Sport, такая мера предосторожности повлечет за собой финансовые потери. Парижский клуб потеряет около 10 миллионов евро, которые мог выручит из продажи билетов.
Матч ПСЖ — «Боруссия» состоится 11 марта и начнется в 22.00 по Киеву.
Первая игра завершилась победой команды из Дортмунда со счетом 2:1.
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Источник — RMC
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