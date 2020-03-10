Андрей ПОЛУНИН: «Повторить прошлогодний успех Александрии будет сложно»

Бывший футболист «Днепра» и сборной Украины по футболу Андрей Полунин считает, что «Александрия» не сможет побороться за третье место по итогам Премьер-лиги.

«Александрийцы, как мне кажется, зимой не смогли в полной мере утолить кадровый аппетит. К тому же не стоит забывать, что к официальным матчам команда подошла с большими потерями. Это касается травмированных футболистов и новичков, которые не смогли играть из-за трансферного бана. А в футболе, как говорится, мелочей не бывает. Вот эти очковые потери в матчах с Колосом и Львовом дали о себе знать…

Безусловно, команда Владимира Шарана в дальнейшем будет стремиться догнать беглецов, но повторить успех прошлого сезона, когда горожане стали бронзовыми призерами, будет крайне сложно», - сказал Полунин.

Напомним, что после 22-го тура УПЛ «Александрия» занимает пятое место в турнирной таблице.