Александр КАРАВАЕВ: «Могли забить Александрии раньше, но не везло»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу своей команды 3:1 над «Александрией» в 22-м туре чемпионата Украины.
«Мы давили, могли забить быстрее. Не везло. Хотя мы понимали, что будет очень агрессивная игра с постоянными забросами мяча вперед в борьбу, где борются нападающие. И все в принципе.
Ничего тяжелого. Главным было выиграть борьбу и подбор. Мы же выбегали в контратаки, были моменты, надо было реализовывать», - сказал Караваев.
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Источник — UA-Football
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