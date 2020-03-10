Тоттенхэм потерял своего третьего форварда из-за травмы

22-летний форвард «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн выбыл из строй из-за травмы.
Нидерландский футболист получил травму в матче 29-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1). Сколько пропустит игрок пока неизвестно.
Напомним, что «Тоттенхэм» купил Бергвейна зимой из ПСВ за 30 млн евро. В этом сезоне он сыграл 6 матчей за лондонцев и забил 2 мяча.
Напомним, что также травмированы форварды «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Сон Хын Мин.
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Источник — ФК Тоттенхэм
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