Тоттенхэм потерял своего третьего форварда из-за травмы

22-летний форвард «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн выбыл из строй из-за травмы.

Нидерландский футболист получил травму в матче 29-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1). Сколько пропустит игрок пока неизвестно.

Напомним, что «Тоттенхэм» купил Бергвейна зимой из ПСВ за 30 млн евро. В этом сезоне он сыграл 6 матчей за лондонцев и забил 2 мяча.

Напомним, что также травмированы форварды «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Сон Хын Мин.