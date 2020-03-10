Ашраф ХАКИМИ: «Я готов вернуться в Реал»

Арендное соглашение защитника с «Боруссией» рассчитано до конца сезона

  • 10.03.2020 05:00
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Ашраф ХАКИМИ: «Я готов вернуться в Реал»
© Bundesliga. Ашраф Хакими

21-летний защитник дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Марокко Ашраф Хакими, права на которого принадлежат «Реалу», отметил, что хотел бы вернуться в мадридский клуб.

«Зидан придал мне уверенность в возможности быть профессиональным футболистом. Я благодарен ему за доверие. Мадрид мой дом. Мне там очень понравилось. Если клуб хочет, чтобы я вернулся, я готов к возвращению. А если нет, мне придется написать свою историю в другой замечательной команде», - сказал Хакими.

Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги Хакими провел 25 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач. 

Арендное соглашение Хакими рассчитано до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» нацелилась на Ашрафа Хакими.

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Источник — Téléfoot

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