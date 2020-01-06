Бавария нацелилась на защитника Реала Хакими

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в выкупе контракта 21-летнего правого защитника «Реала» Ашрафа Хакими, который в текущем сезоне защищает цвета «Боруссии» Дортмунд на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, после чего «Бавария» готова подписать марокканского футболиста.

В текущем сезоне Хакими провел за «Боруссию» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.