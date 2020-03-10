Защитник Лейпцига: «В первом матче мы сделали хороший задел»

Защитник немецкого «Лейпцига» Лукас Клостерманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» - мощный соперник, который очень опасен на контратаках. Мы хорошо смотрелись в первом тайме, и я уверен, завтра сыграем не хуже.

Это особенный матч, но я не нервничаю больше, чем обычно. В первом матче мы сделали хороший задел. Мы действительно хотим завтра победить и пробиться в следующий раунд!», - сказал Клостерманн.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Лейпцига». Ответный состоится завтра, 10 марта, в Германии. Начало в 22:00 по Киеву.