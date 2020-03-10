Деле АЛЛИ: «Надо стиснуть зубы и добиться результата»

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Деле Алли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Неважно, что случится на этой неделе, нам все равно надо продолжать биться. Конечно, нельзя транжирить моменты в Лиге чемпионов. Надо забивать дважды. В этом сезоне нам пришлось тяжело, но надо верить в лучшее.

Надо верить в успех и играть в атаку. Надо диктовать ход игры и искать свои моменты. Мы бывали в ситуациях и похуже, но нам удавалось брать верх, так что мы верим в себя.

Мы сейчас в том положении, когда каждому члену команды надо проявить себя, чтобы изменить ход противостояния. Это не та ситуация, когда можно на поле играть на скрипке. Надо стиснуть зубы и добиться результата», - сказал Алли.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Лейпцига». Ответный состоится завтра, 10 марта, в Германии. Начало в 22:00 по Киеву.