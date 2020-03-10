Вячеслав ШЕВЧУК: «Козырь Ворсклы сейчас – это физика»

В 22-м туре УПЛ «Ворскла» обыграла «Олимпик» (1:0) и обошла дончан в турнирной таблице. Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал игру обеих команд.

«Козырь Ворсклы сейчас – это физика. Команда прошла хорошую подготовку зимой, они хорошо сыграли с Динамо и Шахтером, потом в Мариуполе их уже не хватило, но с Олимпиком уже был неплохой матч. Что касается Олимпика, то качество игры вроде бы неплохое, но нет результата, нет фарта», - сказал Шевчук.