Вячеслав ШЕВЧУК: «Козырь Ворсклы сейчас – это физика»

Специалист доволен физической формой полтавской команды

  • 10.03.2020 01:57
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Козырь Ворсклы сейчас – это физика»
© Футбол 1/2. Вячеслав Шевчук

В 22-м туре УПЛ «Ворскла» обыграла «Олимпик» (1:0) и обошла дончан в турнирной таблице. Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал игру обеих команд.

«Козырь Ворсклы сейчас – это физика. Команда прошла хорошую подготовку зимой, они хорошо сыграли с Динамо и Шахтером, потом в Мариуполе их уже не хватило, но с Олимпиком уже был неплохой матч. Что касается Олимпика, то качество игры вроде бы неплохое, но нет результата, нет фарта», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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