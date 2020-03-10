Жозе МОУРИНЬО: «Каждый должен показать яркую индивидуальную игру»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Наши ребята не глупы, и все в курсе наших изъянов. Мы их от них тоже не скрываем. Мы все должны держаться вместе. Каждый должен показать яркую индивидуальную игру, а также команда в целом. Я верю в парней и думаю, что нам по силам добиться успеха.

Убежден, что «Тоттенхэм» не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с «Тоттенхэмом», - сказал Моуриньо.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Лейпцига». Ответный состоится завтра, 10 марта, в Германии. Начало в 22:00 по Киеву.