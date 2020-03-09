Серия А. Брешия крупно проиграла Сассуоло

В понедельник, 9 марта, в чемпионате Италии состоялся матч 26-го тура, в котором «Брешия», занимающая последнее место в турнирной таблице Серии А, проиграла на выезде «Сассуоло».
«Черно-зеленые» после этой победы обошли «Кальяри» и «Фиорентину», поднявшись на 11-е место.
Напомним, что матч проходил без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат Италии, 26-й тур
«Сассуоло» – «Брешия» – 3:0
Голы: 1:0 – 45 Капуто, 2:0 – 61 Капуто, 3:0 – 74 Бога.
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Источник — Sport.ua
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