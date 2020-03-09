Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Вольфсбург – это крепкий середняк Бундеслиги»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал грядущее противостояние «Шахтера» и «Вольфсбурга» в 1/8 Лиги Европы:
«Вольфсбург – это крепкий середняк Бундеслиги, который очень хорошо обороняется. Они редко прессингуют высоко, по крайней мере, в матче с Лейпцигом это было реже видно. Это будет наше счастье, если они и в матчах с Шахтером будут его редко применять. Вообще, возможно, против Шахтера они будут играть немного по-другому», - сказал Метревели.
Отметим, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 12 марта, ответные – 19 марта. Первый поединок «Шахтер» проведет на поле «Вольфсбурга».
Источник — Футбол 1/2/3
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