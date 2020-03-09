Денис МОЛЧАНОВ: «После первого брейка у нас появилась уверенность»

Украинский теннисист – о победе над Китайским Тайбэем

  • 09.03.2020 19:32
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Денис МОЛЧАНОВ: «После первого брейка у нас появилась уверенность»
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Украинский теннисист Денис Молчанов прокомментировал победу в парном матче Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя, которая начала грандиозный камбэк украинской сборной.

– Назовите самый сложный момент парной встречи, в которой вы принимали участие?
– Когда Стах начал пороть, – в шутку подсказал Сергей Стаховский. 

Да нет, не было такого – парировал Денис. – Я очень не люблю, когда все получается, а результата нет. Первый сет закончился 6:7, хотя мне казалось, что мы делаем все правильно. Но во второй партии получилось переломить ситуацию на корте, после этого стало намного легче. После первого брейка у нас появилась уверенность.

– Как было выступать против представителя Китайского Тайбэя, с которым вы вместе отыграли несколько последних турниров?
– Он не является моим постоянным партнером, но так получилось, что последние четыре недели мы выступали вместе. Скажу так, что очень хотел бы, чтобы он играл со мной так, как выступал против нас с Сергеем. Наверное, на Кубка Дэвиса другая атмосфера, и за свою страну ты играешь абсолютно по-другому. Повторюсь, что я бы хотел такого партнера, который в этом матче был на той стороне. 
 

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Источник — Sport.ua

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