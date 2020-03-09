ВИДЕО. Как Свитолину награждали в Монтеррее

Украинка впервые за полтора года выиграла титул WTA

  • 09.03.2020 18:52
  • 2704 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Свитолину награждали в Монтеррее
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) в финале турнира WTA International в мексиканском Монтеррее обыграла чешку Марию Боузкову (№57 WTA).

Напомним, для Элины этот титул стал первым после грандиозной победы на Итоговом турнире-2018.

Вашему вниманию видео награждения украинки.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Lazio
    online
      Lazio, 09.03.2020 20:12
    0
    Супер!!!❤️❤️❤️
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.03.2020 19:39
    +3
    поздравляем
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 09.03.2020 19:25
    +3
    Нарешті. Еля, давай розганяйся потрошки.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.03.2020 19:39
    +3
    поздравляем
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 09.03.2020 19:25
    +3
    Нарешті. Еля, давай розганяйся потрошки.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 09.03.2020 20:12
    0
    Супер!!!❤️❤️❤️
    Ссылка
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