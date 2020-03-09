ВИДЕО. Как Свитолину награждали в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) в финале турнира WTA International в мексиканском Монтеррее обыграла чешку Марию Боузкову (№57 WTA).
Напомним, для Элины этот титул стал первым после грандиозной победы на Итоговом турнире-2018.
Вашему вниманию видео награждения украинки.
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Источник — Sport.ua
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