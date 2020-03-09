Во вторник, 10 марта «Валенсия» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Валенсию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Первый матч в Милане завершился победой «Аталанты» - 4:1.
«Валенсия» - «Аталанта». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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Источник — Sport.ua
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