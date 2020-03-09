Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мне далеко до уровня Моуриньо»

Наставник «Лейпцига» – о предстоящем ответном матче с «Тоттенхэмом»

  • 09.03.2020 18:27
  • 402 просмотра
  • 1 комментарий
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мне далеко до уровня Моуриньо»
© Twitter. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма».

«Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.

Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуриньо. Я думаю о том, как здорово было бы пройти «Тоттенхэм». Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуриньо. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев», - сказал Нагельсманн.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Лейпцига». Ответный состоится завтра, 10 марта, в Германии. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 18:43
    0
    понятно что до 40 командных троянец Жозе далеко, но если его в условный МС, то ЛЧ можно каждый год выигрывать, очень сильный и думающий тренер
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 18:43
    0
    понятно что до 40 командных троянец Жозе далеко, но если его в условный МС, то ЛЧ можно каждый год выигрывать, очень сильный и думающий тренер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности