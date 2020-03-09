Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мне далеко до уровня Моуриньо»

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма».

«Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.

Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуриньо. Я думаю о том, как здорово было бы пройти «Тоттенхэм». Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуриньо. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев», - сказал Нагельсманн.

Напомним, первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Лейпцига». Ответный состоится завтра, 10 марта, в Германии. Начало в 22:00 по Киеву.