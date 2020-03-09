ГАСПЕРИНИ: «Ничего праздновать не буду вплоть до финального свистка»

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Валенсии».

«Разумеется, результат первого матча придает нам уверенности в своих силах. Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было чувства, что дело уже сделано. В первом матче мы сыграли великолепно, но лично я ничего праздновать не буду вплоть до финального свистка в ответной встрече», - сказал Гасперини.

Напомним, первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Аталанты». Ответный состоится завтра, 10 марта, в Валенсии. Начало в 22:00 по Киеву.