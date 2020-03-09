Александр ДЕНИСОВ: «Не знаю, как будем жить в следующем сезоне»

В 22-м туре УПЛ «Шахтер» одолел «Колос» (4:3) в сверхрезультативном матче. Поединок был отмечен несколькими спорными решениями арбитра, связанным с назначением пенальти и удалением Маркоса Антонио. Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов прокомментировал действия судьи Ярослава Козыка.
«Андрей Павелко сказал, что VAR на всех матчах будет не со следующего сезона, а через сезон. Я не знаю, как мы будем жить в следующем сезоне, но у нас будет два матча, где будет понятно, что арбитр мог рассмотреть эпизод в деталях.
О непонятных решениях. Кривцов совершает откровенный фол, за который Шахтер получает пенальти в свои ворота. Арбитр не дает желтую Кривцову, но дает абсолютно неуместную вторую желтую Маркосу Антонио. Игрок симулировал, а боковой арбитр, стоявший рядом, видит и молчит», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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ДЕНИСОВ: «Не знаю, как будем жить в следующем сезоне»
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У пана экзистенциальный кризис?))
ДЕНИСОВ: «Не знаю, как будем жить в следующем сезоне»
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У пана экзистенциальный кризис?))
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