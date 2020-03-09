Роман ЗОЗУЛЯ: «Сегунда на две головы сильнее УПЛ»

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля считает, что Сегунда, которая является вторым дивизионом чемпионата Испании, значительно сильнее украинской Премьер-лиги.
«Украина всегда в сердце, но в Испании я кайфую от жизни и футбола. Кто разбирается в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что, мол, ты там. Не все хотят, как сказать... принять. Потому что чемпионат сильнее, жизнь лучше», - сказал Зозуля.
Источник — #FootballHub
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В последнее время см отрю игры Овьеда и по-мне, так Сегунда где- то чуть может выше Первой, но только за счет 5-6 лучших команд
В последнее время см отрю игры Овьеда и по-мне, так Сегунда где- то чуть может выше Первой, но только за счет 5-6 лучших команд
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