Роман ЗОЗУЛЯ: «Сегунда на две головы сильнее УПЛ»

Украинский форвард сравнил чемпионаты

  • 09.03.2020 16:59
  • 1235 просмотров
  • 9 комментариев
Роман ЗОЗУЛЯ: «Сегунда на две головы сильнее УПЛ»
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля считает, что Сегунда, которая является вторым дивизионом чемпионата Испании, значительно сильнее украинской Премьер-лиги.

«Украина всегда в сердце, но в Испании я кайфую от жизни и футбола. Кто разбирается в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что, мол, ты там. Не все хотят, как сказать... принять. Потому что чемпионат сильнее, жизнь лучше», - сказал Зозуля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — #FootballHub

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Великий комбинатор
    online
      Великий комбинатор, 09.03.2020 17:47
    0
    digsum, 09.03.2020 17:40
    А что вас удивляет? В УПЛ кроме ШД и ДК ни одного клуба дороже 17 млн €, в Сегунде их 10 - хватит на УПЛ. Может, и не на две головы, но немного сильнее так точно.
    а теперь называй какой клуб из Сегунды сыграет с 1-1 с Гентом?
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.03.2020 17:43
    0
    Я уверен, что тот же усредненный Колос надерет команду Зозули.
    В последнее время см отрю игры Овьеда и по-мне, так Сегунда где- то чуть может выше Первой, но только за счет 5-6 лучших команд
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 09.03.2020 17:40
    0
    А что вас удивляет? В УПЛ кроме ШД и ДК ни одного клуба дороже 17 млн €, в Сегунде их 10 - хватит на УПЛ. Может, и не на две головы, но немного сильнее так точно.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 09.03.2020 17:38
    -1
    Вылетит в третью лига со своим Альбасете в Украину пробежит как миленький кайфавать от жизни))))Правильно что его не кто не любит потому что чеертт он,,
    Ссылка
    Великий комбинатор
    online
      Великий комбинатор, 09.03.2020 17:33
    0
    Comrade Me, 09.03.2020 17:30
    На две головы сильнее - это типа Чукр на уровне 4-го дивизиона Испании? Имхо пацана понесло...
    Сегунда-это 4 дивизион Испании?
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 09.03.2020 17:32
    0
    А у тебя писька на голове
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 09.03.2020 17:30
    0
    На две головы сильнее - это типа Чукр на уровне 4-го дивизиона Испании? Имхо пацана понесло...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.03.2020 17:23
    -1
    Ехай в Донбасс кайфовать...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.03.2020 17:03
    +8
    Да любить Украину живя за бугром значительно легче!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.03.2020 17:03
    +8
    Да любить Украину живя за бугром значительно легче!!!
    Ссылка
    Великий комбинатор
    online
      Великий комбинатор, 09.03.2020 17:47
    0
    digsum, 09.03.2020 17:40
    А что вас удивляет? В УПЛ кроме ШД и ДК ни одного клуба дороже 17 млн €, в Сегунде их 10 - хватит на УПЛ. Может, и не на две головы, но немного сильнее так точно.
    а теперь называй какой клуб из Сегунды сыграет с 1-1 с Гентом?
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.03.2020 17:43
    0
    Я уверен, что тот же усредненный Колос надерет команду Зозули.
    В последнее время см отрю игры Овьеда и по-мне, так Сегунда где- то чуть может выше Первой, но только за счет 5-6 лучших команд
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 09.03.2020 17:40
    0
    А что вас удивляет? В УПЛ кроме ШД и ДК ни одного клуба дороже 17 млн €, в Сегунде их 10 - хватит на УПЛ. Может, и не на две головы, но немного сильнее так точно.
    Ссылка
    Великий комбинатор
    online
      Великий комбинатор, 09.03.2020 17:33
    0
    Comrade Me, 09.03.2020 17:30
    На две головы сильнее - это типа Чукр на уровне 4-го дивизиона Испании? Имхо пацана понесло...
    Сегунда-это 4 дивизион Испании?
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 09.03.2020 17:32
    0
    А у тебя писька на голове
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 09.03.2020 17:30
    0
    На две головы сильнее - это типа Чукр на уровне 4-го дивизиона Испании? Имхо пацана понесло...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности