Шахаб ЗАХЕДИ: «Мы играли не хуже Ворсклы»

Форвард «Олимпика» – о поражении от полтавчан

  • 09.03.2020 16:40
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Шахаб ЗАХЕДИ: «Мы играли не хуже Ворсклы»
© ФК Олимпик Донецк. Шахаб Захеди

Нападающий донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы выглядели гораздо лучше, чем соперник. Наша команда контролировала ход поединка, но не смогла забить. Даже если это была и не лучшая наша игра, как минимум, мы играли не хуже Ворсклы. Никогда не сталкивался с таким невезением.

Обычно я не говорю о судействе, но то, что сегодня устроил арбитр – просто цирк! Рефери – тоже люди и, конечно, могут совершать ошибки, но сегодня человек просто испортил футбол.

Пусть он пересмотрит сегодняшнюю игру и сам увидит, какие решения он принимал. Многие наши футболисты получили желтые карточки, буквально, ни за что. В некоторых игровых моментах даже и фолов не было, не то, что желтых карточек! Мало того, что мы, в результате, остались в меньшинстве в этом матче, так еще и несколько наших игроков пропустят следующий поединок из-за дисквалификации», - сказал Захеди.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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