МЕТРЕВЕЛИ: «Такое количество нарушений говорит о низком уровне чемпионата»

Специалист высказался о VAR и украинском судействе в контексте матча «Александрия» – «Динамо»

  • 09.03.2020 16:19
  • 649 просмотров
  • 1 комментарий
МЕТРЕВЕЛИ: «Такое количество нарушений говорит о низком уровне чемпионата»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы Великий футбол Михаил Метревели прокомментировал матч Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» (1:3), в котором было много нарушений правил. В частности, Михаил высказался о работе арбитров и системе VAR.

«Уже около 10 лет назад у нас ввели запрет на комментарии арбитров. Раньше, помнится, был Годулян, например. Его все материли и плевались, но он выходил после игры и давал честные комментарии – да, здесь ошибся, тут не ошибся.

У нас в каждом матче, где есть VAR, всегда есть вторая желтая, которая превращается в красную. С одной стороны, слабые арбитры, которые не всегда видят красную. Хотя, ее не всегда можно увидеть, это ладно. А с другой стороны – такое количество нарушений правил говорит о низком уровне чемпионата Украины», - сказал Метревели.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 09.03.2020 17:01
    0
    Повністю підтримую Метревели,це дійсно так.Там де слабка техніка і тактика дій футболіста,приходить інстинкт шизіфренізму,після чого вирачає очі і висловлює недовольство до судді з єхидною посмішкою.VAR це добре!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 09.03.2020 17:01
    0
    Повністю підтримую Метревели,це дійсно так.Там де слабка техніка і тактика дій футболіста,приходить інстинкт шизіфренізму,після чого вирачає очі і висловлює недовольство до судді з єхидною посмішкою.VAR це добре!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности