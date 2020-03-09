МЕТРЕВЕЛИ: «Такое количество нарушений говорит о низком уровне чемпионата»

Эксперт программы Великий футбол Михаил Метревели прокомментировал матч Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» (1:3), в котором было много нарушений правил. В частности, Михаил высказался о работе арбитров и системе VAR.

«Уже около 10 лет назад у нас ввели запрет на комментарии арбитров. Раньше, помнится, был Годулян, например. Его все материли и плевались, но он выходил после игры и давал честные комментарии – да, здесь ошибся, тут не ошибся.

У нас в каждом матче, где есть VAR, всегда есть вторая желтая, которая превращается в красную. С одной стороны, слабые арбитры, которые не всегда видят красную. Хотя, ее не всегда можно увидеть, это ладно. А с другой стороны – такое количество нарушений правил говорит о низком уровне чемпионата Украины», - сказал Метревели.