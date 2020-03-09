Символическая сборная 22-го тура УПЛ

Sport.ua представляет символическую сборную по итогам 22-го тура чемпионата Украины по футболу.

Вратарь:

Евгений Паст («Десна»). Вероятно, «Заря» провела не лучший матч против «Десны», но Паст выполнил свою работу, несколько раз выручив черниговскую команду. Сэйвы голкипера помогли «Десне» добиться победы со счетом 1:0 и продолжить гонку за серебряными медалями чемпионата Украины.

Защитники:

Владимир Адамюк («Днепр-1»). В поединке с «Мариуполем» «Днепр-1» смотрелся лучше, но забить долгое время не мог. Вышедший на замену Чичиков открыл счет на 68-й минуте, ударом в падении замкнув скидку Адамюка головой с правого фланга.

Артем Шабанов («Динамо»). В адрес Шабанова почти всегда звучит много критики, но в матче с «Александрией» защитник киевлян сыграл хорошо. Не позволил разгуляться атаке соперника и сам забил на 45-й минуте, открыв счет в матче.

Йоонас Тамм («Десна»). Уверенно сыграл в центре обороны, не дав забить «Заре». Более того, мог и сам отметиться голом, но немного неточно пробил головой после подачи углового.

Виталий Миколенко («Динамо»). Левый защитник киевлян качественно сыграл с «Александрией». В концовке первого тайма Миколенко отметился результативной передачей на Шабанова, а на 85-й минуте забил сам, установив окончательный счет в матче — 3:1 в пользу «Динамо». Русин не может — Миколенко поможет.

Полузащитники:

Алексей Чичиков («Днепр-1»). Выйдя на замену вместо Батагова сразу после перерыва, Чичиков стал настоящим героем поединка с «Мариуполем». 32-летний полузащитник отметился дублем, забив на 68-й и 86-й минутах. Причем свой первый мяч в ворота «Мариуполя» Чичиков отправил красивым ударом в падении.

Вадим Милько («Колос»). До матча с «Шахтером» 33-летний Милько только однажды забивал в УПЛ. Случилось это в 2011-м году, когда Милько был игроком «Зари», а пострадавшим оказался… донецкий «Шахтер»! В 22-м туре чемпионата Украины Милько решил продолжить традицию и отметился дублем в ворота «горняков». «Колос» проиграл 3:4, но игру Милько точно может занести себе в актив.

Виталий Буяльский («Динамо»). Не только забил гол на 60-й минуте поединка с «Александрией», но и стал самым опасным игроком 22-го тура украинской Премьер-лиги по xG-метрике, высчитанной Wyscout.

Сергей Булеца («Днепр-1»). Отметился великолепным голом со штрафного в матче с «Мариуполем». Мог Булеца оформить и дубль, но в концовке поединка его удар принял на себя каркас ворот соперников.

Нападающие:

Жуниор Мораес («Шахтер»). Мораес — частый гость в сборной тура, причем попадает в нее форвард вполне заслуженно. Вот и в матче с «Колосом» Жуниор отметился дублем, забив свои 16-й и 17-й голы в текущем чемпионате Украины. Мораес помог «горнякам» добиться непростой победы со счетом 4:3.

Александр Филиппов («Десна»). Черниговский клуб продолжает сражаться за серебряные медали чемпионата Украины, и победа над прямым конкурентом — «Зарей» — на вес золота. А добиться ее «Десна» смогла благодаря единственному мячу 27-летнего украинского форварда Александра Филиппова, который он забил на 38-й минуте встречи после передачи экс-игрока «Зари» Будковского.