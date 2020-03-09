Торрейра пропустит до 10 недель из-за перелома голеностопа

Футболист «Арсенала» получил тяжелую травму в матче с «Портсмутом»

  • 09.03.2020 15:33
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Торрейра пропустит до 10 недель из-за перелома голеностопа
© ФК Арсенал Лондон. Лукас Торрейра

24-летний уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра получил перелом голеностопа в матче с «Портсмутом».

Восстановление футболиста займет 8-10 недель. Вероятно, Торрейра пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Лукас провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

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