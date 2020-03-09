Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Олимпик подводит реализация»

Защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Нас подводит реализация. Мы не забиваем из выгодных позиций, а едва ли не единственный опасный эпизод у наших ворот становится голевым. Сегодня мы полностью переиграли соперника.

Я смотрел послематчевую статистику: у Ворсклы за матч всего 3 удара по воротам и лишь 1 - в створ ворот. Нам нужно добавить в реализации своих моментов и в спокойствии при принятии решений.

Нельзя вечно сетовать на невезение. Мы должны быть решительными, уметь брать свое. Впереди у нас 12 матчей, в которых мы покажем, чего стоим.

Судейство вызывает много вопросов. Любой стык, любой фол рефери трактовал не в нашу пользу и, в совершенно не требующих того эпизодах, карал наших футболистов желтыми карточками», - сказал Лебеденко.