Снова из Динамо! Стало известно имя самого опасного игрока 22-го тура УПЛ

Центральный полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский стал самым опасным игроком 22-го тура украинской Премьер-лиги по xG-метрике, высчитанной Wyscout.
Показатель ожидаемых голов Буяльского составил 0,9xG. В активе хавбека один забитый мяч в ворота «Александрии».
В топ-5 вошли Владислав Кулач из «Ворсклы» (0,81xG), Сергей Булеца из «Днепра-1» (0,81xG), Жуниор Мораес из «Шахтера» (0,8xG), а также представители «Колоса» Вадим Милько и Виталий Гавриш (по 0,76xG), Дмитрий Гречишкин из «Александрии» (0,76xG) и Тайсон из «Шахтера» (0,76xG).
Отметим, что на счету всех указанных футболистов есть как минимум по одному забитому мячу в 22-м туре. Жуниор Мораес и Вадим Милько отличились двумя точными ударами.
Напомним, в минувшем туре самым опасным игроком стал представитель «Зари» Богдан Леднев, а до этого два тура кряду таковым являлся вингер «Динамо» Беньямин Вербич.
Источник — Wyscout
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Увидим дальше.
Меня беспокоит то что наши травмируются.
Черезчур
Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
Аж гордость зашкаливает.
Аж гордость зашкаливает.
Я не про Миколенко
Трениришка мотает недовольно головой.
Лидером должны быть игроки Александрии.
#МынебоимсяДинамо.
Увидим дальше.
Меня беспокоит то что наши травмируются.
Черезчур
Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
Аж гордость зашкаливает.
Аж гордость зашкаливает.
Я не про Миколенко
Трениришка мотает недовольно головой.
Лидером должны быть игроки Александрии.
#МынебоимсяДинамо.
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