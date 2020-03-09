Снова из Динамо! Стало известно имя самого опасного игрока 22-го тура УПЛ

Полузащитник столичного гранда Виталий Буяльский имеет максимальный показатель xG

  • 09.03.2020 15:23
  • 1387 просмотров
  • 14 комментариев
Снова из Динамо! Стало известно имя самого опасного игрока 22-го тура УПЛ
© ФК Динамо. Виталий Буяльский

Центральный полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский стал самым опасным игроком 22-го тура украинской Премьер-лиги по xG-метрике, высчитанной Wyscout.

Показатель ожидаемых голов Буяльского составил 0,9xG. В активе хавбека один забитый мяч в ворота «Александрии».

В топ-5 вошли Владислав Кулач из «Ворсклы» (0,81xG), Сергей Булеца из «Днепра-1» (0,81xG), Жуниор Мораес из «Шахтера» (0,8xG), а также представители «Колоса» Вадим Милько и Виталий Гавриш (по 0,76xG), Дмитрий Гречишкин из «Александрии» (0,76xG) и Тайсон из «Шахтера» (0,76xG).

Отметим, что на счету всех указанных футболистов есть как минимум по одному забитому мячу в 22-м туре. Жуниор Мораес и Вадим Милько отличились двумя точными ударами.

Напомним, в минувшем туре самым опасным игроком стал представитель «Зари» Богдан Леднев, а до этого два тура кряду таковым являлся вингер «Динамо» Беньямин Вербич.

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Источник — Wyscout

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 16:15
    0
    AK_228, 09.03.2020 16:09
    Единственный игрок динамо за последние лет пять, за которого я динамо завидую что он у них есть
    )))).
    Увидим дальше.
    Меня беспокоит то что наши травмируются.
    Черезчур
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:09
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    Я просто сказал за что ценят игроков.
    Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
    Единственный игрок динамо за последние лет пять, за которого я динамо завидую что он у них есть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:01
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    Я просто сказал за что ценят игроков.
    Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
    Виталя 10-и миллионный топ
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:01
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    Ротор. ФНл. В Рашке.
    а наш бывший на пятом в Серии А.. а тоже физруком и тренеришкой обзывали
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:58
    А где он сейчас!?
    Ротор. ФНл. В Рашке.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:57
    А причём миколенко!?
    Я просто сказал за что ценят игроков.
    Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:58
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:57
    Фууууу х сбагрили трениришку хациолу вовремя, 1:1. Такое дно. У нас первая лига сильнее намного.
    Аж гордость зашкаливает.
    А где он сейчас!?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:57
    0
    Фууууу х сбагрили трениришку хациолу вовремя, 1:1. Такое дно. У нас первая лига сильнее намного.
    Аж гордость зашкаливает.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:57
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:54
    Забивает отдает. Миколенко забивает и отдает. Вроде по делу
    А причём миколенко!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:56
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:54
    Забивает отдает. Миколенко забивает и отдает. Вроде по делу
    Так и я о том же.. самый недооценённый футболист УПЛ.. на него грант льют, а он тянет..
    Я не про Миколенко
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:54
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:47
    Буяльский с.ка опасный
    Забивает отдает. Миколенко забивает и отдает. Вроде по делу
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:47
    0
    Буяльский с.ка опасный
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:34
    0
    А тем временем Хацкевич и его Ротор пропустил 1:1.
    Трениришка мотает недовольно головой.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:32
    0
    Обманщики.
    Лидером должны быть игроки Александрии.
    #МынебоимсяДинамо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 16:15
    0
    AK_228, 09.03.2020 16:09
    Единственный игрок динамо за последние лет пять, за которого я динамо завидую что он у них есть
    )))).
    Увидим дальше.
    Меня беспокоит то что наши травмируются.
    Черезчур
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:09
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    Я просто сказал за что ценят игроков.
    Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
    Единственный игрок динамо за последние лет пять, за которого я динамо завидую что он у них есть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:01
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    Я просто сказал за что ценят игроков.
    Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
    Виталя 10-и миллионный топ
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:01
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    Ротор. ФНл. В Рашке.
    а наш бывший на пятом в Серии А.. а тоже физруком и тренеришкой обзывали
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:58
    А где он сейчас!?
    Ротор. ФНл. В Рашке.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:59
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:57
    А причём миколенко!?
    Я просто сказал за что ценят игроков.
    Виталя универсал. Универсал в 2020 году это находка для любого клуба
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:58
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:57
    Фууууу х сбагрили трениришку хациолу вовремя, 1:1. Такое дно. У нас первая лига сильнее намного.
    Аж гордость зашкаливает.
    А где он сейчас!?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:57
    0
    Фууууу х сбагрили трениришку хациолу вовремя, 1:1. Такое дно. У нас первая лига сильнее намного.
    Аж гордость зашкаливает.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:57
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:54
    Забивает отдает. Миколенко забивает и отдает. Вроде по делу
    А причём миколенко!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:56
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:54
    Забивает отдает. Миколенко забивает и отдает. Вроде по делу
    Так и я о том же.. самый недооценённый футболист УПЛ.. на него грант льют, а он тянет..
    Я не про Миколенко
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:54
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:47
    Буяльский с.ка опасный
    Забивает отдает. Миколенко забивает и отдает. Вроде по делу
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:47
    0
    Буяльский с.ка опасный
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:34
    0
    А тем временем Хацкевич и его Ротор пропустил 1:1.
    Трениришка мотает недовольно головой.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:32
    0
    Обманщики.
    Лидером должны быть игроки Александрии.
    #МынебоимсяДинамо.
    Ссылка
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