ФОТО. Леднев – самый опасный игрок 21-го тура УПЛ по xG. Соль – в топ-5

В 21-м туре УПЛ, который состоялся в мид-уик, лидером по ожидаемым голам стал хавбек «Зари» Богдан Леднев. Его показатель, согласно данных Wyscout, составил 1,15xG.

Напомним, что в матче против «Львова» Леднев отличился одним забитым мячом, а уже в компенсированное к матчу время мог оформить дубль, но с 11-метровой отметки не сумел переиграть стража ворот гостей Богдана Сарнавского.

Также в топ-5 xG-рейтинга по итогам 21-го тура попали Артем Ситало из «Александрии», его коллега по команде Максим Третьяков, Фран Соль из «Динамо» и Артем Громов из «Зари», который, как и Леднев, не сумел пробить Сарнавского с пенальти.

Отметим, что все в указанном списке, за исключением Громова, отличились голами в отчетном туре. На счету Третьякова – два забитых мяча, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром минувшего тура.

Напомним, лидером прошлого тура по xG-показателю был Беньямин Вербич из «Динамо».