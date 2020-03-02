Не Супряга! Стало известно, кто в 20 туре УПЛ должен был забить больше всех

Вингер «Динамо» Вербич второй тур кряду имеет самый высокий личный показатель ожидаемых голов

  • 02.03.2020 19:27
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Не Супряга! Стало известно, кто в 20 туре УПЛ должен был забить больше всех
© ФК Динамо. Беньямин Вербич

Атакующий полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич, по данным компании Wyscout, имеет самый высокий индивидуальный показатель ожидаемых голов (xG) в 20 туре УПЛ. На счету словенца 1,7xG при одном забитом мяче в ворота «Днепра-1», который Вербич провел с 11-метровой отметки.

Кроме Вербича в топ-5 самых опасных игроков 20 тура УПЛ вошли Владислав Супряга, Владислав Калитвинцев, Александр Филиппов и Иван Зотько. Интересно, что все, кроме последнего, отличились в отчетном туре забитыми мячами, а на счету Супряги таких и вовсе оказалось три.

Отметим также, что седьмым в списке идет Андрей Тотовицкий из «Десны» (0,7xG), записавший на свой счет дубль в матче против «Мариуполя» (4:0).

Напомним, по итогам минувшего тура самым опасным игроком по xG-показателю также стал Беньямин Вербич.

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Источник — Sport.ua

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