Вербич – самый опасный футболист 19 тура УПЛ по xG-метрике

Вингер «Динамо» отличился самым высоким индивидуальным показателем ожидаемых голов в туре

  • 25.02.2020 20:26
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Вербич – самый опасный футболист 19 тура УПЛ по xG-метрике
© ФК Динамо. Беньямин Вербич

Словенский легионер «Динамо» Беньямин Вербич стал самым опасным футболистом 19-го тура украинской Премьер-лиги с точки зрения xG-метрики, высчитываемой порталом Wyscout.

26-летний Вербич нанес 7 ударов по воротам «Ворсклы», из которых 2 пришлись в створ. Суммарный показатель ожидаемых голов Беньямина составил 1,11xG. Именно Вербич в компенсированное время отменным ударом в касание через себя принес «бело-синим» победу со счетом 2:1.

В пятерку самых опасных футболистов 19-го тура УПЛ вошли также Владислав Супряга, Артем Ситало, Евгений Смирный и Ярослав Богунов.

Все они отличились забитыми мячами, а на счету Смирного таковых и вовсе оказалось два.

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Источник — Sport.ua

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