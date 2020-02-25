Вербич – самый опасный футболист 19 тура УПЛ по xG-метрике

Словенский легионер «Динамо» Беньямин Вербич стал самым опасным футболистом 19-го тура украинской Премьер-лиги с точки зрения xG-метрики, высчитываемой порталом Wyscout.

26-летний Вербич нанес 7 ударов по воротам «Ворсклы», из которых 2 пришлись в створ. Суммарный показатель ожидаемых голов Беньямина составил 1,11xG. Именно Вербич в компенсированное время отменным ударом в касание через себя принес «бело-синим» победу со счетом 2:1.

В пятерку самых опасных футболистов 19-го тура УПЛ вошли также Владислав Супряга, Артем Ситало, Евгений Смирный и Ярослав Богунов.

Все они отличились забитыми мячами, а на счету Смирного таковых и вовсе оказалось два.