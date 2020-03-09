Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Игры пока нет ни у Олимпика, ни у Ворсклы»

В 22-м туре УПЛ «Ворскла» обыграла «Олимпик» (1:0) и обошла дончан в турнирной таблице. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал игру обеих команд.

«Ворскла еще не заиграла после зимнего межсезонья. Вспомнить хотя бы недавний матч с Мариуполем, который завершился поражением 0:3. Их пока тоже лихорадит и они не вышли на свой стабильный уровень. За счет силы воли и духа они обыгрывают соперников.

Но игры пока нет ни у Олимпика, ни у Ворсклы. Не могут связать два-три паса, много потерь. Олимпик еще хоть как-то доходит до ворот за счет комбинационной игры, у Ворсклы все намного хуже», - сказал Метревели.