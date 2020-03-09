Георгий БУЩАН: «История с Бесединым — форс-мажор. Так совпали звезды»

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал дисквалификацию 23-летнего нападающего киевской команды Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил.
«Для нас это большая потеря, но в команде есть футболисты, которые могут заполнить эту потерю. Конечно, это — очень печальная история... Желаю Артему здоровья и присутствия духа, и, чтобы этот год пролетел для него, как один день. Проверяю ли я то, что дают доктора? Я думаю, история с Бесединым это — форс-мажор. Такое случается редко. Думаю, просто так совпали звезды», — отметил Бущан в эфире канала «Футбол 1».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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