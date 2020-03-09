Георгий БУЩАН: «История с Бесединым — форс-мажор. Так совпали звезды»

Вратарь «Динамо» считает, что дисквалификация украинского нападающего — большая потеря для команды

  • 09.03.2020 14:52
  • 324 просмотра
  • 1 комментарий
Георгий БУЩАН: «История с Бесединым — форс-мажор. Так совпали звезды»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал дисквалификацию 23-летнего нападающего киевской команды Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил.

«Для нас это большая потеря, но в команде есть футболисты, которые могут заполнить эту потерю. Конечно, это — очень печальная история... Желаю Артему здоровья и присутствия духа, и, чтобы этот год пролетел для него, как один день. Проверяю ли я то, что дают доктора? Я думаю, история с Бесединым это — форс-мажор. Такое случается редко. Думаю, просто так совпали звезды», — отметил Бущан в эфире канала «Футбол 1».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.03.2020 15:25
    +1
    После вот уже которого интервью Бущана. я начинаю подозревать что Гоша немного придурковатый. При чём тут звёзды, если есть привычка доктора голубой помойки таскать с собой допинг в карманах и давать его кому не попадя при ЛЮБЫХ расстройствах здоровья. Не удивлюсь если и Грызунку- джуниору при простуде Миронов сыпал в чай мельдоний вместо лимона
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.03.2020 15:25
    +1
    После вот уже которого интервью Бущана. я начинаю подозревать что Гоша немного придурковатый. При чём тут звёзды, если есть привычка доктора голубой помойки таскать с собой допинг в карманах и давать его кому не попадя при ЛЮБЫХ расстройствах здоровья. Не удивлюсь если и Грызунку- джуниору при простуде Миронов сыпал в чай мельдоний вместо лимона
    Ссылка
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