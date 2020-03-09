КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и через сто лет будет тащить Барселону

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 32-летним аргентинским бомбардиром каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
В поединке 27-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Сосьедад» со счетом 1:0, единственный мяч в матче забил Месси с пенальти на 81-й минуте.
«Барселона» когда-либо перестанет полагаться на Месси-спасителя?», — прокомментировал Момани свою работу.
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